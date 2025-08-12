Megjöttünk
9 órája
Három apróság tette szebbé a szüleik napját hétfőn Győrben és Óváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Augusztus 11-én születtek
Győrben: Szász Bianka (Győr).
Mosonmagyaróváron: Sipőcz Ella Róza (Mosonmagyaróvár), Hutvágner Adél (Dunakiliti).
Megjöttünk
- Egy szem kisbaba született Sopronban pénteken
- BabyBoom Győrben és Óváron: nagyon sokan születtek péntektől vasárnapig
- Öt kisfiú született a napokban Sopronban
- Sok-sok kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
- Három kisbaba látott napvilágot kedden Sopronban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre