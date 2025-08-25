Peca 83 évvel ezelőtt, egy liter bor bánta a nagy fogást - fotón az elképesztő példány

Nem mindennapi egykori tudósítást olvastunk a Régi Győr oldalán. Az érdekes sztori egy fantasztikus horgászatot örökített meg, és egy különleges harcsafogásról szólt.

Harcsafogás, és horgászat Győrben: a város három folyó találkozásánál fekszik, ami jellegzetes vonása. A Fortepant böngészve nem mindennapi felvételekre bukkantunk.

Forrás: Fortepan/Inkey Tibor

Nem mindennapi harcsafogás

Az oldal a Győri Nemzeti Hírlap, 1942. augusztus 25-i számából idézett: „Óriás harcsát fogtak a Rábán. Hétfő délelőtt úgy 10 óra tájban iz­galmas halászatnak voltak szemtanúi, akik az uszodában, vagy környékén tartózkodtak. Az egyik sporthorgász, akinek halászszerencséje már közismert, névszerint Kosich Ferenc, egy hatalmas harcsapéldányt akasztott meg.

"A harcsaóriásnak természetesen igen sok csodálója volt, és próbálták is megtippelni, mekkora lehet a súlya. Már pedig vannak jó szemű halászok, ezt az is bizonyítja: hogy valaki 25 kilóra becsülte mérés előtt, az óriásharcsát –írják a cikken. Gasztler Károly halászmester egyszeri ránézésre 24 kilóban fogadott. Egy liter bora bánta, hogy ennyire jó a szemmértéke."

Íme a csodás fogás:

Forrás: Régi Győr

Mint arról korábban beszámoltunk: Győr a "folyók városa" is, mivel a Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál épült. Népszerű a horgászat Győrben, ezt, ezek a csodálatos retró fotók is bizonyítják.