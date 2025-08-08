augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösen építik

2 órája

Harangláb a békéért

Címkék#segítség#harangláb#Ürmös Porta

Érdekes felhívást tett közzé Pottyondy Ákos, a pannonhalmi Ürmös Porta tulajdonosa. Harangláb készül a békéért.

Kisalföld.hu
Harangláb a békéért

A pannonhalmi Ürmös Portán mindig történik valami. Most harangláb építésébe fogtak.

harangláb
Harangláb készül az Ürmös Portán
Fotó: Pottyondy Ákos

Harangláb kalákában

"Zavaros időket élünk, alkossunk közösen egy olyan jelet, mely a békét hirdeti: építsük meg együtt a Béke Haranglábját! Szeretettel várunk minden olyan tenni akaró embert, aki szívesen részt vállalna egy közös kaláka munkában!"

 – írja felhívásában Pottyondy Ákos, aki portáján  gyógynövényekkel, illetve régi tájfajta gyümölcsfákkal foglalkozik, s most egy harangláb építését szervezi. 

harangláb
Pottyondy Ákos kalákában tervezi építeni a békét hirdető haranglábat.
Fotó: archív/kisalfold.hu

A harangláb létrejöttét támogatni lehet

  • fizikai munkával, 
  • sütés-főzés-italméréssel a résztvevők számára, 
  • előzetes egyeztetés alapján faanyag, kötőanyag biztosításával és 
  • anyagi segítséggel (Bankszámlaszám: 11737007-20761783 - Pannonhalmi Tájegység Vállalkozói Egyesülés - Közlemény: "Harangláb"), 
  • valamint imával, szeretettel gondolással.

A kalákát, a közös munkát ingyenes koncertszínházi előadásokkal keretezi. Augusztus 9-én 18 órakor a Kossuth-Díjas Misztrál együttes és Nacsinák Gergely Babits Mihály műveit feldolgozó közös előadása, a Jónás álma vezeti be a közös munkát. Augusztus 16-án 18 órakor Aranyfényű asszony címmel Petrás Mária, Török Tilla, Tolcsvay Béla, Heinczinger Mika közös előadása lesz Nagyboldogasszony főünnepének másnapján, melyben az ősi Babba-Mária énekek népdalokkal, Máriás egyházi énekekkel és régi fohászokkal regélnek a Női Isteni minőségről.                                                    
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu