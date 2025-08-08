Harangláb a békéért

A pannonhalmi Ürmös Portán mindig történik valami. Most harangláb építésébe fogtak.

Harangláb készül az Ürmös Portán

Fotó: Pottyondy Ákos

Harangláb kalákában

"Zavaros időket élünk, alkossunk közösen egy olyan jelet, mely a békét hirdeti: építsük meg együtt a Béke Haranglábját! Szeretettel várunk minden olyan tenni akaró embert, aki szívesen részt vállalna egy közös kaláka munkában!"

– írja felhívásában Pottyondy Ákos, aki portáján gyógynövényekkel, illetve régi tájfajta gyümölcsfákkal foglalkozik, s most egy harangláb építését szervezi.

Pottyondy Ákos kalákában tervezi építeni a békét hirdető haranglábat.

Fotó: archív/kisalfold.hu

A harangláb létrejöttét támogatni lehet

fizikai munkával,

sütés-főzés-italméréssel a résztvevők számára,

előzetes egyeztetés alapján faanyag, kötőanyag biztosításával és

anyagi segítséggel (Bankszámlaszám: 11737007-20761783 - Pannonhalmi Tájegység Vállalkozói Egyesülés - Közlemény: "Harangláb"),

valamint imával, szeretettel gondolással.

A kalákát, a közös munkát ingyenes koncertszínházi előadásokkal keretezi. Augusztus 9-én 18 órakor a Kossuth-Díjas Misztrál együttes és Nacsinák Gergely Babits Mihály műveit feldolgozó közös előadása, a Jónás álma vezeti be a közös munkát. Augusztus 16-án 18 órakor Aranyfényű asszony címmel Petrás Mária, Török Tilla, Tolcsvay Béla, Heinczinger Mika közös előadása lesz Nagyboldogasszony főünnepének másnapján, melyben az ősi Babba-Mária énekek népdalokkal, Máriás egyházi énekekkel és régi fohászokkal regélnek a Női Isteni minőségről.

