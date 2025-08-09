augusztus 9., szombat

kisalfold.hu podcast

1 órája

A nők teszik otthonná a várost - Podcastunk vendége Obertolné Horváth Tímea

A Kisalföld podcast vendége Obertolné Horváth Tímea, a Győri Nők a Városért Alapítvány kurátora volt. A könyvszalonra megjelenő, győri nőkről készülő könyvről is beszélgettünk.

Kisalföld.hu

 – A Győri Nők a Városért Alapítvány 2023-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogja Győrben a nők közösségét, erősítse kulturális jelenlétüket és kiaknázza a győri nők erőforrásait a város kulturális fejlődésének elősegítése érdekében, hiszen a várost mi nők tesszük otthonná – szögezte le Obertolné Horváth Tímea, a Győri Nők a Városért Alapítvány kurátora a Kisalföld podcast beszélgetésben.

győri nők
Obertolné Horváth Tímea, a Győri Nők a Városért Alapítvány kurátora.
Fotó: Csapó Balázs

Győri nők régen és ma

– A város történetét nemcsak épületek, utcanevek és évszámok formálják, hanem mi, Győrben élő emberek is.  Nők, akik hittel, munkával, barátsággal vagy csendes kitartással generációkon át hatottak a város életére. Alapítványunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezekről a meghatározó győri nőkről szerkesszen egy kiadványt azért, hogy történeteik megismerésével nevük ne vesszen el az idő szürkeségében, valamint hogy erőt és példát mutassanak a mai nők számára – mondta el Tímea.

A „Győri Nők: Múlt, Jelen, Jövő" című könyv harminc mai és tíz korábban élt nő sorsán keresztül mutatja meg azt az erőt, értéket és példaadást, amit a győri nők közösségformáló ereje jelent. Történeteikkel, életútjaikkal szerepelnek benne orvosok, pedagógusok, művészek, sportolók, vállalkozók, civilek és olyan „hétköznapi” hölgyek is, akikről eddig nem szóltak a krónikák, de életútjuk ugyanúgy fontos és inspiráló.

A könyv nemcsak emléket állít azoknak a nőknek, akik formálták Győr városának arculatát, hanem inspirációként is szolgálhat a jelen és a jövő generációinak abban, hogy bátran vállalják önmagukat, és higgyenek abban, hogy ők is képesek hatással lenni közösségükre.

A kötet hozzájárul a nemek közötti egyenlőség tudatosításához, az értékteremtés és az emberi történetek iránti érzékenyítéshez, valamint a helyi identitás erősítéséhez.

A könyv bemutatására 2025. november 6-án a Győri Zsinagógában, Győri Nők Estje a Csodalányokkal keretében kerül sor.

Ezt követően 2025 november a Győri Könyvszalon méltó kulturális keretet biztosít ahhoz, hogy a nagyobb közönséget is meg szólítsanak és az érdeklődők megismerhessék és megvásárolhassák a limitált, 300 darabban megjelenő kiadványt.

– A projektünk egyszerre értékmentés, értékteremtés és példamutatás: olyan hiánypótló munka, amely hozzájárul egy nő történeti diskurzushoz és megőrzi azoknak a győri nőknek az emlékét, akiknek neve - ha nem is szerepel mindig a történelemkönyvekben - a város múltjához és jelenéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik – jegyezte meg a kurátor.

Hallgassa meg podcast adásunk: 

