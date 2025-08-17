augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány a belváros!

3 órája

Új helyen nyit meg a népszerű győri gyrosos - fotó

Címkék#gyros#belváros#győr

Hamarosan új helyen nyitja meg kapuit az éhes győriek előtt a Belváros egyik étterme.

Kisalföld.hu

Az utóbbi hetekben számos új étterem nyílt Győrben, melyekről portálunkon rendszeresen beszámolunk. Június elején írtunk a King of Gyros nyitásáról, ahol görög és mediterrán ízek közül válogathatnak a győriek. A győri gyrosos ízeit nemsokára új helyen is kóstolhatjuk.

győri gyrosos
Győri gyrosos érkezik a belvárosba. Fotó: Olvasó

Új helyen ehetjük a győri gyrost

A napokban a belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky utcában lettünk figyelmesek arra, hogy más helyen is megnyit az étterem hamarosan. A logó tanúsága szerint ugyanis itt is a King of Gyros ételei közül válogathatnak majd a vendégek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu