Új helyen nyit meg a népszerű győri gyrosos - fotó

Az utóbbi hetekben számos új étterem nyílt Győrben, melyekről portálunkon rendszeresen beszámolunk. Június elején írtunk a King of Gyros nyitásáról, ahol görög és mediterrán ízek közül válogathatnak a győriek. A győri gyrosos ízeit nemsokára új helyen is kóstolhatjuk.

Győri gyrosos érkezik a belvárosba. Fotó: Olvasó

Új helyen ehetjük a győri gyrost

A napokban a belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky utcában lettünk figyelmesek arra, hogy más helyen is megnyit az étterem hamarosan. A logó tanúsága szerint ugyanis itt is a King of Gyros ételei közül válogathatnak majd a vendégek.