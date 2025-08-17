Irány a belváros!
Új helyen nyit meg a népszerű győri gyrosos - fotó
Hamarosan új helyen nyitja meg kapuit az éhes győriek előtt a Belváros egyik étterme.
Az utóbbi hetekben számos új étterem nyílt Győrben, melyekről portálunkon rendszeresen beszámolunk. Június elején írtunk a King of Gyros nyitásáról, ahol görög és mediterrán ízek közül válogathatnak a győriek. A győri gyrosos ízeit nemsokára új helyen is kóstolhatjuk.
Új helyen ehetjük a győri gyrost
A napokban a belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky utcában lettünk figyelmesek arra, hogy más helyen is megnyit az étterem hamarosan. A logó tanúsága szerint ugyanis itt is a King of Gyros ételei közül válogathatnak majd a vendégek.
