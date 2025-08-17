Győri gyógyszerész mesélt a kézzel készített gyógyszerek titkairól

Nem minden gyógyszer jön gyárból. Van, amit a gyógyszerész készít el – egyedi recept alapján, egyetlen betegre szabva. Erről a különleges és felelősségteljes munkáról kérdeztük Dr. Pónya Kingát, kórházi-klinikai szakgyógyszerészt, akivel a magisztrális gyógyszerkészítés múltjáról, jelenéről és jelentőségéről beszélgettek a petz.hu írásában.

Bár a „magisztrális készítmény” kifejezés elsőre talán idegenül hangzik, valójában egy régóta alkalmazott, jól bevált gyógyszerkészítési eljárásról van szó. A módszer lényege ma is változatlan: személyre szabott megoldást nyújt olyan esetekben, amikor a gyári készítmények már nem elegendőek. De mit is jelent pontosan ez a folyamat, és miért nélkülözhetetlen a modern gyógyításban? Nézzük meg közelebbről!

Magisztrális gyógyszernek nevezzük azt a gyógyszerkészítményt, amelyet a gyógyszerész a gyógyszertárban orvosi előírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére készít. Ezek lehetnek belsőleges vagy külsőleges alkalmazásra szánt készítmények, melyek jellemzően különféle gyógyszerformákban készülnek, például krémként, kenőcsként, oldatként, por vagy granulátum formájában, kapszulaként, kúpként, illetve szemészeti készítményként.

Dr. Pónya Kinga, kórházi-klinikai szakgyógyszerész.

Mikor lehet szükség magisztrális készítményre?

Abban az esetben, ha a betegnek speciális adagolásra van szüksége (pl. gyermekeknél, amikor gyári gyógyszerből nem elérhető a kívánt dózis). Amennyiben valaki allergiás egy bizonyos segédanyagra, ami a gyári készítményben megtalálható. Ha az adott hatóanyag nem hozzáférhető kész termék formájában, de alapanyagként elérhető. Bőrgyógyászati kezelések esetén gyakori, hogy az orvos személyre szabott krémet vagy kenőcsöt ír fel. Amikor olyan gyógyszerkészítményt ír fel az orvos, amelynél több hatóanyag kombinálására van szükség.

A gyógyszerészi szakértelem ma is kulcsszerepben!

Bár napjainkban a legtöbb gyógyszert ipari körülmények között állítják elő, a magisztrális készítmények esetében a gyógyszerész személyesen vesz részt a folyamatban. Nem csupán elkészíti az adott recept alapján a gyógyszert, hanem gondosan ügyel a megfelelő alapanyagok kiválasztására, a helyes elkészítési módra, az adagolás pontosságára, a gyógyszerforma és a tisztaság megfelelőségére, valamint a helyes tárolásra is. Többek között ez a kiemelt szakmai odafigyelés adja a magisztrális készítmények egyediségét.