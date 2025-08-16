1 órája
Nosztalgiázz velünk! Fantasztikus fotókat mutatunk a győri sétálóutcáról
Nosztalgiázni jó dolog. A napokban a Fortepant böngészve fantasztikus fotókra bukkantunk. A győri Baross út elragadó, és egyben lehengerlő hangulatáról, folytatjuk múltidéző cikkünket.
A Baross út Győr egyik legforgalmasabb útvonala, a Káptalandomb déli peremétől észak déli irányban átszeli a belvárost, majd a vasút felett átívelő Baross hídon keresztülhaladva Nádorvárosban folytatódik, és a Szigethy Attila útig tart. Retró fotókon mutatjuk, milyen volt a győri Baross út pazar hangulata az 1960-as, 1970-es években.
Győri Baross út az 1960-as, 1970-es években
A Fortepant böngészve újabb tíz látványos fotóra bukkantunk a győri sétálóutcáról.
Ezeket a felvételeket érdemes végignézni:
Fantasztikus fotók a győri Baross út lehengerlő életéről a 60-as, 70-es évekbőlFotók: Fortepan
Mint ahogy arról portálunkon korábban írtunk: varázslatos retró fotókon mutattuk meg, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton. Korábban bomba jó fotókon repítettük vissza olvasóinkat a múltba, és hoztunk hangulatos fotókat a győri Baross útról.
Varázslatos retró fotókon mutatjuk, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton
Aki a megyeszékhelyen jár, egyetlen helyszínen biztosan elsétál. Ez nem pedig nem más mint a győri Baross út. A fortepant böngészve látványos fotókra bukkantunk a győri sétálóutcáról. Így még tuti nem láttad - Látványos retró fotók a győri Baross út elragadó hangulatáról.
Bomba jó fotókon repítünk a múltba, a hangulatos győri Baross útra, a 70-es évekbe
Így még tuti nem láttad - Látványos retró fotók a győri Baross út elragadó hangulatáról - Képgaléria