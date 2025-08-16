Nosztalgiázz velünk! Fantasztikus fotókat mutatunk a győri sétálóutcáról

A Baross út Győr egyik legforgalmasabb útvonala, a Káptalandomb déli peremétől észak déli irányban átszeli a belvárost, majd a vasút felett átívelő Baross hídon keresztülhaladva Nádorvárosban folytatódik, és a Szigethy Attila útig tart. Retró fotókon mutatjuk, milyen volt a győri Baross út pazar hangulata az 1960-as, 1970-es években.

Győri Baross út az 1960-as, 1970-es években - Nosztalgiázni jó dolog, a napokban a Fortepant böngészve fantasztikus felvételekre bukkantunk.

Fotó: Mezey András / Forrás: Fortepan

A Fortepant böngészve újabb tíz látványos fotóra bukkantunk a győri sétálóutcáról.

Ezeket a felvételeket érdemes végignézni: