Győrben kislány, Mosonmagyaróváron kisfiúk születtek szerdán
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Augusztus 27-én születtek
Győrben: Virág Lilla (Győr).
Mosonmagyaróváron: Németh Nimród (Mosonszolnok), Mallinerits Zorán (Bezenye).
