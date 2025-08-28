augusztus 28., csütörtök

Győrben kislány, Mosonmagyaróváron kisfiúk születtek szerdán

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Győrben kislány, Mosonmagyaróváron kisfiúk születtek szerdán

Fotó: New Africa

Augusztus 27-én születtek

Győrben: Virág Lilla (Győr).

Mosonmagyaróváron: Németh Nimród (Mosonszolnok), Mallinerits Zorán (Bezenye).

 

