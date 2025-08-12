augusztus 12., kedd

Egy falat Olaszország

7 órája

Szerdán nyit Győr legújabb pizzázója

Egy szelet Olaszország érkezik hamarosan. Szerdán megnyit Győr legújabb pizzázója.

Kisalföld.hu

Végre elkészült és szerdán meg is nyit a Pizza Ház 27 Jancsifaluban, az Otthon utcában. Győr legújabb pizzázója klasszikus olasz kedvenceket, magyaros különlegességeket és egy-két meglepetés is ígér. 

Győr legújabb pizzázója
Egy falat Olaszországot ígér Győr legújabb pizzázója. Fotó: Shutterstock

Győr legújabb pizzázója - nyitási akció

Sőt, három napra nyitási akciót hirdettek: augusztus 16-ig elviteles rendelés esetén 2 pizza mellé ajándékba adnak egy Margherita, Prosciutto (sonkás), vagy Szalámis pizzát! Házhoz rendelés esetén külön, az applikációkban elérhető akciókkal készülnek.

Kapunyitás: szerdán 11.30 órakor.

Nemrégiben nyílt szintén Győrben egy másik pizzázó, ami főként a rengeteg sajtfeltétjéről híres. Nemrég magunk is teszteltük, ráadásul az Arragomba névre keresztelt verziót választottuk. Valóban az arrabonás gombás melegszendvicsre hajaz, csak pizza formában készítették el kis baconnel a tetején.

