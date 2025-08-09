Augusztus 9.: Győr harmadik bombázásának évfordulója - fotó

566 rombolóbombát dobtak le a támadás során, melyben 66 épület sérült meg. Hajléktalanná vált 53 család, huszonnégyen meghaltak, öten megsebesültek –írja facebook bejegyzésében a Régi Győr, visszaemlékezve Győr bombázásának egyik évfordulóján.

Győr bombázása - három hullámban érkezett 75 Boeing gép szórta meg a várost a repülőtértől Pataházáig.

Forrás: Régi Győr

Győr bombázás: találatot kapott gyártelepek

Mint azt visszaemlékezésükben írják: a gyártelepek közül találatot kapott a Repülőgépgyár, a Waggongyár, a gázgyár, a Szeszgyár és a Városi Villamosmű kapcsolóállomása. Révfaluban, a mai Dózsa György rakparton (akkor Darányi-rakpart) négy ház semmisült meg teljesen, melyek közül az egyikben, a Darányi-rakpart 115 pincéjében lelte halálát a Kollár és Szóka család.