Azok a régi szép idők - Képek Győr csodás belvárosából a 60-as, 70-es évekből

Miután az oszmán seregeket Bécs 1683-i második ostroma után visszaverték, Győr virágzásnak indult. 1712-ben piaci jogokat, 1743-ban pedig szabad királyi városi rangot kapott –írja a wikipedia. Mutatjuk, hogy nézett ki győri belvárosa a 60-as és a 70-es években.

Győr belvárosa a 60-es, 70-es években: 1974. Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (később Széchenyi Egyetem).

Forrás: Forrás: Fortepan/Gábor Viktor

Győr belvárosa a 60-as és a 70-es években

A fortepan oldal volt a segítségünkre, ahol nem mindennapi fotókra lettünk figyelmesek. A belvárosban jól megfigyelhető a középkori városszerkezet, a török háborúk idején épült erődítések, és természetesen a barokk korszak lenyomatai. Az emberek mindig mosolyogtak, ezt ezek a fotók is alátámasztják. Csodás felvételek a Széchenyi térről, a Bécsi kapu, a Dunakapu térről, az akkori Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskoláról, vagy éppen a Baross Gábor (Lenin) útról.