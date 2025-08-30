augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

17°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

55 perce

Azok a régi szép idők - Képek Győr csodás belvárosából a 60-as, 70-es évekből

Címkék#Győr#retró#régi felvételek#belváros

A fortepan oldalát böngészve nem mindennapi képere bukkantunk. Így festett a győri belváros a 60-as és a 70-es években.

Kisalföld.hu
Azok a régi szép idők - Képek Győr csodás belvárosából a 60-as, 70-es évekből

1963. Bécsi kapu (Köztársaság) tér, Kisfaludy Károly szobra (Mátrai Lajos György, 1892.). Jobbra a Karmelita templom. Forrás:

Forrás: Fortepan/Inkey Tibor

Miután az oszmán seregeket Bécs 1683-i második ostroma után visszaverték, Győr virágzásnak indult. 1712-ben piaci jogokat, 1743-ban pedig szabad királyi városi rangot kapott –írja a wikipedia. Mutatjuk, hogy nézett ki győri belvárosa a 60-as és a 70-es években.

Győr belváros fortepan retró fotók
Győr belvárosa a 60-es, 70-es években: 1974. Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (később Széchenyi Egyetem). 
Forrás: Forrás: Fortepan/Gábor Viktor

Győr belvárosa a 60-as és a 70-es években

A fortepan oldal volt a segítségünkre, ahol nem mindennapi fotókra lettünk figyelmesek. A belvárosban jól megfigyelhető a középkori városszerkezet, a török háborúk idején épült erődítések, és természetesen a barokk korszak lenyomatai. Az emberek mindig mosolyogtak, ezt ezek a fotók is alátámasztják. Csodás felvételek a Széchenyi térről, a Bécsi kapu, a Dunakapu térről, az akkori Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskoláról, vagy éppen a Baross Gábor (Lenin) útról. 

Nézze meg retró képgalériánkat:

Azok a régi szép idők - Pillanatképek Győr csodás belvárosából a 60-as, 70-es évekből

Fotók: Forrás: Fortepan

Nosztalgiajáratra fel: elfeledett, különleges járgányok szelték Győr utcáit. Nosztalgiázz velünk! Fantasztikus fotókat mutatunk a győri sétálóutcáról. Varázslatos retró fotókon mutatjuk, milyen fantasztikus élet volt egykor a győri Baross úton.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu