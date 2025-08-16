augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

18°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ember és madarak boldogan élnek együtt

48 perce

Gólyák városa a Fertő partján - 26 fészekben 80 fióka született Sopron térségében - fotók

Címkék#Ruszt#együttélés#gólya#kolónia

Burgenland nyugati szélén, a Fertő tó partján fekszik az a varázslatos kisváros, amelyet történelmi városképe mellett, különleges „lakói” is híressé tettek. A Soprontól mindössze 40 kilométerre fekvő Ruszt (németül Rust) ad otthont szomszédaink legnagyobb gólyakolóniájának, ahol nyaranta kelepelés hangja töri meg a csendet.

Varga Henrietta

A tavasz beköszöntével a város fölött megélénkül az égbolt: Afrikából több tucat fehér gólya érkezik vissza, hogy a háztetők kéményein és gerendáin kialakított fészkeikben költsenek. 

gólya
Gólyapárok otthona Ruszt belvárosa egészen nyár végéig  Fotó: Gólyák világa - Word of storks/László Mészáros

Gólyapárok otthona

A rusztiak nemcsak elfogadják, hanem nagy szeretettel és büszkeséggel gondoskodnak a madarakról. A régi polgárházak tetején található fészkelőhelyek ma már a város jelképei közé tartoznak.

A gólyák nem véletlenül választják Rusztot. A Fertő-táj gazdag élővilága, a nádasok és a környező rétek bőséges táplálékot kínálnak, miközben a város magas tetőszerkezete biztonságos fészkelőhelyet nyújt. 

Csodálatos látvány, ahogy Ruszt utcáján békésen sétálgat a gólya. Fotó: Gólyák világa - Word of storks/Katalin Holló

Lassan hosszú útra indulnak

Nyár végéig a fiókák kirepülnek, majd augusztus végén a felnőttekkel együtt hosszú útra indulnak dél felé. Idén kivételesen sok gólyapár választotta ideiglenes otthonának Rusztot, a Gólyák világa - Word of storks nevű közösségi oldal szerint 26 fészekben 80 fióka látta meg a napvilágot, akik útra kelése valóban felemelő látvány.

Ruszt ezzel a sajátos harmóniával – ahol ember és természet szorosan együtt él – egyedülálló élményt nyújt mind a helyieknek, mind a látogatóknak. Aki egyszer végigsétál az utcákon, miközben a háztetőkön gólyák kelepelnek, nemcsak egy várost, hanem egy élő, lüktető hagyományt is megismer.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu