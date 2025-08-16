Gólyák városa a Fertő partján - 26 fészekben 80 fióka született Sopron térségében - fotók

A tavasz beköszöntével a város fölött megélénkül az égbolt: Afrikából több tucat fehér gólya érkezik vissza, hogy a háztetők kéményein és gerendáin kialakított fészkeikben költsenek.

Gólyapárok otthona Ruszt belvárosa egészen nyár végéig Fotó: Gólyák világa - Word of storks/László Mészáros

Gólyapárok otthona

A rusztiak nemcsak elfogadják, hanem nagy szeretettel és büszkeséggel gondoskodnak a madarakról. A régi polgárházak tetején található fészkelőhelyek ma már a város jelképei közé tartoznak.

A gólyák nem véletlenül választják Rusztot. A Fertő-táj gazdag élővilága, a nádasok és a környező rétek bőséges táplálékot kínálnak, miközben a város magas tetőszerkezete biztonságos fészkelőhelyet nyújt.

Csodálatos látvány, ahogy Ruszt utcáján békésen sétálgat a gólya. Fotó: Gólyák világa - Word of storks/Katalin Holló

Lassan hosszú útra indulnak

Nyár végéig a fiókák kirepülnek, majd augusztus végén a felnőttekkel együtt hosszú útra indulnak dél felé. Idén kivételesen sok gólyapár választotta ideiglenes otthonának Rusztot, a Gólyák világa - Word of storks nevű közösségi oldal szerint 26 fészekben 80 fióka látta meg a napvilágot, akik útra kelése valóban felemelő látvány.

Ruszt ezzel a sajátos harmóniával – ahol ember és természet szorosan együtt él – egyedülálló élményt nyújt mind a helyieknek, mind a látogatóknak. Aki egyszer végigsétál az utcákon, miközben a háztetőkön gólyák kelepelnek, nemcsak egy várost, hanem egy élő, lüktető hagyományt is megismer.