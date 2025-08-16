4 órája
Ismerd meg a gólyák városát a Fertő partján, a 26 fészekben 80 fióka született - fotók
Burgenland nyugati szélén, a Fertő tó partján fekszik az a varázslatos kisváros, amelyet történelmi városképe mellett, különleges „lakói” is híressé tettek. A Soprontól mindössze 40 kilométerre fekvő Ruszt (németül Rust) ad otthont szomszédaink legnagyobb gólyakolóniájának, ahol nyaranta kelepelés hangja töri meg a csendet.
A tavasz beköszöntével a város fölött megélénkül az égbolt: Afrikából több tucat fehér gólya érkezik vissza, hogy a háztetők kéményein és gerendáin kialakított fészkeikben költsenek.
Gólyapárok otthona
A rusztiak nemcsak elfogadják, hanem nagy szeretettel és büszkeséggel gondoskodnak a madarakról. A régi polgárházak tetején található fészkelőhelyek ma már a város jelképei közé tartoznak.
A gólyák nem véletlenül választják Rusztot. A Fertő-táj gazdag élővilága, a nádasok és a környező rétek bőséges táplálékot kínálnak, miközben a város magas tetőszerkezete biztonságos fészkelőhelyet nyújt.
Lassan hosszú útra indulnak
Nyár végéig a fiókák kirepülnek, majd augusztus végén a felnőttekkel együtt hosszú útra indulnak dél felé. Idén kivételesen sok gólyapár választotta ideiglenes otthonának Rusztot, a Gólyák világa - Word of storks nevű közösségi oldal szerint 26 fészekben 80 fióka látta meg a napvilágot, akik útra kelése valóban felemelő látvány.
Ruszt ezzel a sajátos harmóniával – ahol ember és természet szorosan együtt él – egyedülálló élményt nyújt mind a helyieknek, mind a látogatóknak. Aki egyszer végigsétál az utcákon, miközben a háztetőkön gólyák kelepelnek, nemcsak egy várost, hanem egy élő, lüktető hagyományt is megismer.