Sokszínű programok

28 perce

Mutatjuk a hétvége legnézettebb galériáit!

Címkék#galéria#rendezvény#hétvége#program

Ismét egy izgalmas, pezsgős hétvégét tudhat magáénak Győr. Tekintse meg a részleteket galériák formájában is.

Kisalföld.hu

Sokszínű programok, sokszínű galériák. Itt a top 5 hétvégén készült képsorozat.

Ismét izgalmas hétvégét tudhat magáénak Győr-Moson-Sopron, mutatjuk a legnézettebb galériákat.
Ismét izgalmas hétvégét tudhat magáénak Győr-Moson-Sopron, mutatjuk a legnézettebb galériákat. Forrás: Kisalföld Archívum

1. A hétvége legnézettebb galériája az Audi ETO-Strasbourg meccs pillanatképei voltak:

Az Audi ETO–Strasbourg meccs pillanatképei

2. A második helyen a belvárosi Spár felújítása állt:

Fotókon mutatjuk, hogy halad a belvárosi Spar felújítása

Fotók: Krizsán Csaba

3. A harmadik helyen a nyúli gasztro élmény előfoglalásai szerepeltek:

Háromszáz előfoglalás a nyúli gasztro élményre

Fotók: Molcsányi Máté

4. A negyedik helyet az öttevényi Szederfesztivál szerezte meg:

Fesztivál hangulat a "szedresek" falvában

Fotók: Molcsányi Máté

5. Ötödik helyre pedig a vitnyédi megemlékezés került:

Vitnyéden emlékeztek Takács Dávidra

Fotók: Cs. Kovács Attila

 

