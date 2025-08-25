Sokszínű programok
28 perce
Mutatjuk a hétvége legnézettebb galériáit!
Ismét egy izgalmas, pezsgős hétvégét tudhat magáénak Győr. Tekintse meg a részleteket galériák formájában is.
Sokszínű programok, sokszínű galériák. Itt a top 5 hétvégén készült képsorozat.
1. A hétvége legnézettebb galériája az Audi ETO-Strasbourg meccs pillanatképei voltak:
Az Audi ETO–Strasbourg meccs pillanatképei
2. A második helyen a belvárosi Spár felújítása állt:
Fotókon mutatjuk, hogy halad a belvárosi Spar felújításaFotók: Krizsán Csaba
3. A harmadik helyen a nyúli gasztro élmény előfoglalásai szerepeltek:
Háromszáz előfoglalás a nyúli gasztro élményreFotók: Molcsányi Máté
4. A negyedik helyet az öttevényi Szederfesztivál szerezte meg:
Fesztivál hangulat a "szedresek" falvábanFotók: Molcsányi Máté
5. Ötödik helyre pedig a vitnyédi megemlékezés került:
Vitnyéden emlékeztek Takács DávidraFotók: Cs. Kovács Attila
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre