Nyári kalandok a Fertő-Hanság Nemzeti Park táborában

A „Fürkész” bentlakásos tábor résztvevői között sok visszatérő fiatalt köszönthettek, akik nemcsak Magyarországról, hanem Ausztriából és Szlovákiából is ellátogattak a már jól ismert, barátságos légkörű Csapody István Természetiskolába - olvasható a Fertő-Hanság Nemzeti Park oldalán.

A Fürkész tábor résztvevői Fotó: Fertő-Hanság Nemzeti Park

Fürkészek a táborban

A régi ismerősök mellett számos „első táborozó” is csatlakozott a kalandhoz. A hét során kerékpártúrákon fedezték fel a nemzeti park magyar és osztrák oldalának védett területeit, természeti megfigyeléseket végeztek, kenutúrákon vettek részt, és előadást hallgattak az inváziós fajok jelentőségéről. Az éjszakai bátorságpróbán pedig játékos formában adhattak számot a hét folyamán megszerzett új ismereteikről.

A „Felfedező” napközis tábor lelkes kis csapata öt napra birtokba vette a Csárda Természetvédelmi Központot, ahonnan terepjárós és kisbuszos kirándulások indultak a Fertő nyugati oldalára és a Soproni-hegységbe. A gyerekek megmászták a Szárhalmi-erdő kecskehegyi kilátóját, 11 millió éves kövületeket kutattak egy egykori folyómederben, barlangot látogattak, valamint kenutúrákon keresték fel a rovaremésztő rence élőhelyét. A programok között szerepelt madárgyűrűzés, horgászat és rovarhálózás is, amelyek során játszva tanulhatták meg, milyen sérülékeny és értékes a minket körülvevő élővilág.

A táborozók kíváncsisága és lelkesedése idén is bizonyította, hogy a természet közelsége maradandó élményeket ad. A szervezők remélik, hogy a most megszerzett tudás és élmények hosszú távon is ösztönzik a résztvevőket a természet védelmére. Talán a jelen táborozói közül kerülnek ki a jövő olyan felelős döntéshozói, akik továbbviszik a Fertő-táj és más értékes élőhelyek megőrzésének ügyét.