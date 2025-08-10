Teszt
1 órája
Nehéz fejtörő - Földrajz kvízünkben ezúttal azt találd el, melyik település templomát látod a képen?
Mennyire ismered Győr-Moson-Sopron megye templomait? Mutatunk néhányat. Tudod melyik faluban vagy városban áll?
Hét megyei temlomból mutatunk egy-egy részletet földrajz kvízünkben. Kitalálod melyik településen áll a templom?
1.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
2.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
3.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
4.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
5.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
6.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
7.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
Galériánkban megmutatjuk a templomokat teljes méretben, ez segítség lehet a földrajz kvízhez
Melyik település templomát látod a képen
