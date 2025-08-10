augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszt

Tegnap, 7:30

Nehéz fejtörő - Földrajz kvízünkben ezúttal azt találd el, melyik település templomát látod a képen?

Címkék#kvíz#templom#földrajz#teszt

Mennyire ismered Győr-Moson-Sopron megye templomait? Mutatunk néhányat. Tudod melyik faluban vagy városban áll?

Kisalföld.hu

Hét megyei temlomból mutatunk egy-egy részletet földrajz kvízünkben. Kitalálod melyik településen áll a templom?

1.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
2.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
3.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
4.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
5.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
6.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?
7.
Melyik vármegyei település temploma látható a képen?

Galériánkban megmutatjuk a templomokat teljes méretben, ez segítség lehet a földrajz kvízhez

Melyik település templomát látod a képen

Korábbi földrajz kvízek a kisalfold.hu-n

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu