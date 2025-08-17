augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

21°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszt

1 órája

Fogós földrajz kvíz - Melyik települést szelik át a főutak?

Címkék#Győr-Moson Sopron#főút#földrajz kvíz#térkép#földrajz#teszt

Mennyire ismered a magyar főutakat? Tudod melyik településen haladnak át? Földrajz kvízünkben tesztelheted tudásod.

Kisalföld.hu

Hét főút szerepel legújabb földrajz kvízünkben, hét településen haladnak át, te tudod melyiken? Ha segítség kell, itt egy térkép >>.

Magyarország úthálózatának gerincét alkotják a már elkészült gyorsforgalmi utak mellett a főutak. Besorolásuk szerint lehetnek első-, illetve másodrendűek. A főutak jellemzően 2x1 sávos kialakítással rendelkeznek, de városi, illetve olyan szakaszokon, melyeken a forgalmi adatok azt indokolják több forgalmi sávval is rendelkezhetnek irányonként. 

1.
Melyik településen halad át a 65-ös főút a felsoroltak közül?
2.
Melyik településen halad át a 71-es főút a felsoroltak közül?
3.
Melyik településen halad át a 74-es főút a felsoroltak közül?
4.
Melyik településen halad át a 77-es főút a felsoroltak közül?
5.
Melyik településen halad át a 82-es főút a felsoroltak közül?
6.
Melyik településen halad át a 84-es főút a felsoroltak közül?
7.
Melyik településen halad át a 85-ös főút a felsoroltak közül?

A földrajz kvízben látható fotók illusztrációk, forrás: pixabay. Legutóbbi földrajzi kvízeinkkel itt, itt és itt tehetik próbára tudásukat.

Korábbi földrajz kvízek a kisalfold.hu-n

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu