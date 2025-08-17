Fogós földrajz kvíz - Melyik települést szelik át a főutak?

Hét főút szerepel legújabb földrajz kvízünkben, hét településen haladnak át, te tudod melyiken? Ha segítség kell, itt egy térkép >>.

Magyarország úthálózatának gerincét alkotják a már elkészült gyorsforgalmi utak mellett a főutak. Besorolásuk szerint lehetnek első-, illetve másodrendűek. A főutak jellemzően 2x1 sávos kialakítással rendelkeznek, de városi, illetve olyan szakaszokon, melyeken a forgalmi adatok azt indokolják több forgalmi sávval is rendelkezhetnek irányonként.