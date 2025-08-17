Teszt
Fogós földrajz kvíz - Melyik települést szelik át a főutak?
Mennyire ismered a magyar főutakat? Tudod melyik településen haladnak át? Földrajz kvízünkben tesztelheted tudásod.
Hét főút szerepel legújabb földrajz kvízünkben, hét településen haladnak át, te tudod melyiken? Ha segítség kell, itt egy térkép >>.
Magyarország úthálózatának gerincét alkotják a már elkészült gyorsforgalmi utak mellett a főutak. Besorolásuk szerint lehetnek első-, illetve másodrendűek. A főutak jellemzően 2x1 sávos kialakítással rendelkeznek, de városi, illetve olyan szakaszokon, melyeken a forgalmi adatok azt indokolják több forgalmi sávval is rendelkezhetnek irányonként.
1.
Melyik településen halad át a 65-ös főút a felsoroltak közül?
2.
Melyik településen halad át a 71-es főút a felsoroltak közül?
3.
Melyik településen halad át a 74-es főút a felsoroltak közül?
4.
Melyik településen halad át a 77-es főút a felsoroltak közül?
5.
Melyik településen halad át a 82-es főút a felsoroltak közül?
6.
Melyik településen halad át a 84-es főút a felsoroltak közül?
7.
Melyik településen halad át a 85-ös főút a felsoroltak közül?
