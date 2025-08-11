augusztus 11., hétfő

Bemutatkozó alkotások

28 perce

Fiatalok filmjei, fiatalok hangjai – Megrendezik a “Valódi Arcok” filmnapot

Augusztus 12-én, a fiatalok nemzetközi napján bemutatásra kerülnek a GYIÖT Valódi Arcok kisfilmpályázatának nyertes alkotásai Budapesten. Az esemény középpontjában fiatal alkotók által készített filmek és azok témái nyomán kibontakozó párbeszédek állnak olyan aktuális kérdésekben, mint a globális válságok fiatalok mentális egészségére gyakorolt hatása, fiatalok közösségi részvétele, valamint a társadalmi mobilitás kihívásai és lehetőségei. A rendezvény zárásaként az 8LightMinutes koncertje ad lehetőséget az ünneplésre és kapcsolódásra.

Kisalföld.hu
Fiatalok filmjei, fiatalok hangjai – Megrendezik a “Valódi Arcok” filmnapot

Az eseményt a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) szervezi, a Tudatos Ifjúságért Alapítvány és a Ferencvárosi Művelődési Központ közreműködésével. A Valódi Arcok pályázat célja, hogy a fiatalok saját élményeik alapján mesélhessenek arról, milyen ma Magyarországon fiatalnak lenni. A nyertes pályázatokból készült rövidfilmek levetítése mellett szakmai beszélgetések és egy különleges akusztikus koncert is várja az érdeklődőket a Bakáts Bunkerben.

A GYIÖT immár 29 éve azon dolgozik, hogy a fiatalokat nemformális tanulási lehetőségek és közösségfejlesztés révén támogassa abban, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi folyamatokban és alakítsák is azokat. Emellett elkötelezett a hazai ifjúsági szakma fejlesztése, láthatóságának növelése és társadalmi elismertségének erősítése iránt is.

Az esemény a GYIÖT YouthTube projektjének zárása is egyben, amely az Erasmus+ program támogatásával valósul meg. A Valódi Arcok kisfilmpályázatra olyan ifjúsági közösségek, csoportok jelentkezhettek, amelyek saját tapasztalataikon keresztül, hitelesen szeretnék bemutatni a fiatalokat érintő kérdéseket és kihívásokat. Az Interaktív Média Club, a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület, a Let's CEE! Magyarország, a Manír, továbbá az Umbra Kollektíva filmjeiben megjelenő témák sokszínűek, mégis közös bennük a személyes tapasztalatok bemutatása és a társadalmi kérdések iránti érzékenység. A nap folyamán szó lesz arról, miként hatnak a világméretű krízisek a fiatalok mentális egészségére, mit jelent egy fiatalnak vidékről Budapestre költözni, milyen lehetőségek rejlenek a vidéki underground kultúrában, továbbá hogyan alakítja a közösségi részvétel a fiatalok identitását.

A vetítéseket követően a filmek készítőivel, szakemberekkel és a közönséggel közösen beszélgetünk ezekről a kérdésekről, teret adva a különböző nézőpontok találkozásának. A napot az erdélyi Siculus fesztivál fődíját elnyerő, a 30Y és Esti Kornél előzenekaraként a nagyközönségnek bemutatkozó, temesvári 8LightMinutes akusztikus koncertje zárja.

 

