Győzike és Jolly is fellép a Mosonmagyaróvár melletti falunapon

A mosonudvari falunapot augusztus 16-án 15 órától a helyi sportpályán szervezik meg. 15-20 óra között gyermekprogramokkal készülnek. 16 órától a jó tanulókat és az első osztályosokat köszöntik. 17 órától fellép a Csodavilág gyermekzenekar, és közben a falusi ízekből is lehet kóstolni. 18 órától Csikó Teodóra és Takács Zoltán operett műsora látható. 19 órától a grund, 20 órától Győzike, 21 órától Kiss Robi, 23 órától Jolly lép színpara.