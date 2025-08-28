Fakitermelők viadala a fertőbozi Julien-völgyben

A különleges esemény szervezői a fertőbozi önkormányzat, valamint a Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány, akik közösen gondoskodnak arról, hogy a nézők és versenyzők egyaránt felejthetetlen élményben részesüljenek. Ez a nap a gyorsaság, a pontosság és a szakértelem ünnepe, ahol minden mozdulat és minden másodperc számít. A közönség testközelből figyelheti, ahogy a fakitermelés legjobbjai látványos versenyszámokban mérik össze tudásukat. A versenyszámok között döntést (állványon, lézeres méréssel), lánccserét (villámgyors szereléssel), kombinált és lánckímélő darabolást, illetve a világbajnoki szabályok szerinti gallyazást láthat a nagyérdemű.

Látványos és izgalmas verseny vár a fakitermelési verseny résztvevőire. Fotó: Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány