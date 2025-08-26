1 órája
Ügyesen pályáztak a győriek, népszerű az Erdő Program
Kiemelt érdeklődés mellett zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő Program. Az Erdő Program Győr-Moson-Sopron vármegyében az egyik legnépszerűbb a jelentkezések alapján.
Az Erdő Programra agusztus 25-én lehetett regisztrálni. A helyek 7 perc alatt beteltek. A programban októbertől kezdődően 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára - közölte az Agrárminisztérium (AM) az MTI-vel. A legtöbb köznevelési intézmény Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyékből regisztrált a programra. Az AM tájékoztatása szerint Győrben lesz a legtöbb foglalkozás, összesen 10 intézményben.
Erdő Program: játékosan tanulnak
A nyertes intézményekben az Országos Erdészeti Egyesület által minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai 20-30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak tematikus foglalkozásokat. A programban az erdőpedagógusok játékosan segítik az iskolában zajló környezeti nevelést és ismeretszerzést - írták.
Az Erdő Program fókuszában idén az erdő-fenntarthatóság-talaj témakör áll. A foglalkozások során a gyermekek megismerkedhetnek a humuszképződés folyamatával, az erdei talaj összetételével és élőlényeivel, illetve széles körű tudásra tehetnek szert az erdők növény- és állatvilágáról, közelebb kerülhetnek a fenntartható gazdálkodás témaköréhez, valamint betekintést nyerhetnek az erdőket kezelő szakemberek munkájába is.
A program az Agrárminisztérium közreműködésével és az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával valósul meg.