augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jelentkezések

1 órája

Ügyesen pályáztak a győriek, népszerű az Erdő Program

Címkék#erdő program#Agrárminisztérium (AM)#Országos Erdészeti Egyesület

Kiemelt érdeklődés mellett zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő Program. Az Erdő Program Győr-Moson-Sopron vármegyében az egyik legnépszerűbb a jelentkezések alapján.

Kisalföld.hu

Az Erdő Programra agusztus 25-én lehetett regisztrálni. A helyek 7 perc alatt beteltek. A programban októbertől kezdődően 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára - közölte az Agrárminisztérium (AM)  az MTI-vel. A legtöbb köznevelési intézmény Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyékből regisztrált a programra. Az AM tájékoztatása szerint Győrben lesz a legtöbb foglalkozás, összesen 10 intézményben. 

Erdő Program
Az Erdő Program során a szakemberek tematikus foglalkozásokat tartanak.
Forrás: oee.hu

Erdő Program: játékosan tanulnak

A nyertes intézményekben az Országos Erdészeti Egyesület által minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai 20-30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak tematikus foglalkozásokat. A programban az erdőpedagógusok játékosan segítik az iskolában zajló környezeti nevelést és ismeretszerzést - írták. 

Erdő Program
Az Erdő Program foglalkozásain játékos módszerekkel ismerkedhetnek a gyerekek az erdő élővilágával.

Az Erdő Program fókuszában idén az erdő-fenntarthatóság-talaj témakör áll. A foglalkozások során a gyermekek megismerkedhetnek a humuszképződés folyamatával, az erdei talaj összetételével és élőlényeivel, illetve széles körű tudásra tehetnek szert az erdők növény- és állatvilágáról, közelebb kerülhetnek a fenntartható gazdálkodás témaköréhez, valamint betekintést nyerhetnek az erdőket kezelő szakemberek munkájába is.

A program az Agrárminisztérium közreműködésével és az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával valósul meg.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu