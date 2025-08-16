Legendák legendás gyermekei - Az Első Emelet sztárjainak győri és soproni gyökerei

A híres Első Emelet együttest talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen a zenekar a 80-as években a magyar zenei élet megújításának egyik úttörője volt. Persze, idővel a zenekar tagjai is változásokon mentek keresztül, és 2025-re így alakult a felállás: az őstagok – Patkó Béla (Kiki), Berkes Gábor és Szentmihályi Gábor (Michel), valamint az ifjabb tagok: Hastó Zsolt, Kelemen Tamás és Giret Gábor.

Az Első Emelet zenekara egy fergeteges koncert után. Forrás: Első Emelet/Facebook

Az Első Emelet kapcsolata Győr-Moson-Sopronnal

Szentmihályi Gábor és édesapja, Szentmihályi Antal

Szentmihályi Gábor, művésznevén: Michel, vagy Michel de Lux magyar zenész, dalszerző, dobos, hangmérnök, az Első Emelet és a Rapülők dobosaként is ismerős lehet. Virtuóz személyiségével sokak szívében hagyott kellemes, fiatalkori emlékeket felidéző dallamokat. Hiszen ugyanúgy akár csak egy illattal, egy helyszínnel vagy egy finom étel ízével, úgy egy ismerős zenével is lehet nosztalgikus emlékeket felébreszteni.

Szentmihályi Gábor édesapja pedig nem más volt, mint a szintén méltán híres Szentmihályi Antal, aki 1939-ben született Győrben és olimpiai bajnok labdarúgó, kapus és edző is volt. 1952-ben kezdte meg pályafutását egy kis győri csapatnál, a Textilesnél, majd egy évvel később a Győri Vasas ETO-hoz került. Bár 1959-ben kiesett az ETO, a Budapesti Vasas leigazolta. Gyorsan az első számú kapusává vált a csapatnak. 1961-ben volt első nagy sikere, amikor a Vasassal megnyerte a magyar bajnokságot, melyet egy évvel később sikerült megismételnie. Ezután a határ a csillagos ég volt, részt vett többek között az 1964-es tokiói olimpián is.

Forrás: olimpia.hu

