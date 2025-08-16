augusztus 16., szombat

Nagybetűs hangulat

1 órája

Elkápráztatta az Első Emelet a Pinnyédi Hídpikniket - fotók

Címkék#Pinnyéd#piknik#sztár#koncert

Igazi piknik hangulat fogadta idén a Pinnyédi Hídpiknikre kilátogatókat.

Kisalföld.hu

A kulináris élvezetek mellett számos program volt vízen és szárazföldön, az Első Emelet is tiszteletét tette a helyszínen. 

első emelet
Az Első Emelet koncertje zengte be a várost a Pinnyédi Hídpikniken. Fotó: Csapó Balázs

Izgalmas programok és Első Emelet koncert a Pinnyédi Hídpikniken

Napközben a családosok kenuzhattak, motozhattak a kicsik, jógázhattak a szülők, majd délutántól a koncertek vették kezdetüket. Előadást tartott Rakonczay Gábor világrekorder, extrém sportoló. 

Ott voltunk a Pinnyédi Hídpikniken és az Első Emelet koncertjén

Fotók: Csapó Balázs

Az est fénypontja az Első Emelet koncertje volt, melynek programjáról részletesen beszámoltunk portálunkon, sőt a sztárok soproni és győri gyökereiről is írtunk.

A programot fáklyás felvonulással zárták.

 

