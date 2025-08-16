Nagybetűs hangulat
23 perce
Elkápráztatta az Első Emelet a Pinnyédi Hídpikniket - fotók
Igazi piknik hangulat fogadta idén a Pinnyédi Hídpiknikre kilátogatókat.
A kulináris élvezetek mellett számos program volt vízen és szárazföldön, az Első Emelet is tiszteletét tette a helyszínen.
Izgalmas programok és Első Emelet koncert a Pinnyédi Hídpikniken
Napközben a családosok kenuzhattak, motozhattak a kicsik, jógázhattak a szülők, majd délutántól a koncertek vették kezdetüket. Előadást tartott Rakonczay Gábor világrekorder, extrém sportoló.
Ott voltunk a Pinnyédi Hídpikniken és az Első Emelet koncertjénFotók: Csapó Balázs
Az est fénypontja az Első Emelet koncertje volt, melynek programjáról részletesen beszámoltunk portálunkon, sőt a sztárok soproni és győri gyökereiről is írtunk.
A programot fáklyás felvonulással zárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre