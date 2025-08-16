Elkápráztatta az Első Emelet a Pinnyédi Hídpikniket - fotók

A kulináris élvezetek mellett számos program volt vízen és szárazföldön, az Első Emelet is tiszteletét tette a helyszínen.

Az Első Emelet koncertje zengte be a várost a Pinnyédi Hídpikniken. Fotó: Csapó Balázs

Izgalmas programok és Első Emelet koncert a Pinnyédi Hídpikniken

Napközben a családosok kenuzhattak, motozhattak a kicsik, jógázhattak a szülők, majd délutántól a koncertek vették kezdetüket. Előadást tartott Rakonczay Gábor világrekorder, extrém sportoló.