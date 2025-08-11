Megjöttünk
56 perce
Egy szem kisbaba született Sopronban pénteken
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Augusztus 8-án született Sopronban:
Németh Hanna (Egyházasfalu).
