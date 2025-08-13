Megjöttünk
35 perce
Egy különleges nevű kislány sírt fel kedden Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Augusztus 12-én született Sopronban: Egyed Kamilla (Harka).
