Megjöttünk
47 perce
Egy kisbabának örülhettek a szülei szerdán Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Augusztus 6-án született Mosonmagyaróváron: Szabó Levente (Mosonmagyaróvár).
Megjöttünk
