Megjöttünk
45 perce
Egy kisbabának örülhettek a szülei Győrben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Augusztus 21-én született Győrben: Zlatnik Zalán Gergely (Tét).
