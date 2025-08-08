augusztus 8., péntek

Édes meglepetés a beledi rendőröknek

Kedves levelet kaptak a Beledi Rendőrőrs dolgozói vasárnap.

Kisalföld.hu
Édes meglepetés a beledi rendőröknek

Forrás: Police.hu

Három helyi kislány gyönyörű rajzokat készített kollégáinknak. Van rajta rendőrautó és persze kék szív is. Sőt, a gyerekek még önmagukat is megörökítették. A meglepetés nem maradhat viszonzatlan, így az őrs dolgozói kis ajándékcsomagokkal kedveskedtek a három kislánynak, akik nagy örömmel fogadták a rendőrbácsikat és az ajándékokat.

Forrás:  Police.hu

 

