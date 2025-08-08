Édes meglepetés a beledi rendőröknek

Három helyi kislány gyönyörű rajzokat készített kollégáinknak. Van rajta rendőrautó és persze kék szív is. Sőt, a gyerekek még önmagukat is megörökítették. A meglepetés nem maradhat viszonzatlan, így az őrs dolgozói kis ajándékcsomagokkal kedveskedtek a három kislánynak, akik nagy örömmel fogadták a rendőrbácsikat és az ajándékokat.

Forrás: Police.hu