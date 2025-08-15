Édes és sós ízek találkoztak a fertőszéplaki falunapon

A verseny évről évre összefogja a település lakóit, akik szeretettel és lelkesedéssel készítik el finomságaikat, hogy elkápráztassák – és bizony néha zavarba is hozzák – a zsűrit. Bár az édes kategória továbbra is nagyobb népszerűségnek örvend, a sós ételek rajongói is egyre szebb eredményekkel képviseltetik magukat.

Még a sütemények is mosolyognak. Fotó: Fertőszéplak közösségi oldal

A díjakat idén is Kóbor Attila polgármester adta át, aki külön köszönetét fejezte ki minden versenyzőnek és a zsűrinek. Hozzátette: Hálásak azoknak, akik számára a sütés nemcsak finom végeredményt, hanem örömteli, közösségépítő szabadidős elfoglaltságot is jelent.

A szervezők egy kedves gondolatot is megosztottak a nap végén: - Egy program akkor sikeres, ha vannak érdeklődők és résztvevők rajta. Nagy öröm számukra, hogy az új fertőszéplaki lakosok is szeretnének a közösségük tagjai lenni már beköltözésük pillanatában, és aktívan részt vesznek a programokon.