ECC–PETZ nyári tábor Győrben és környékén

Idén immár tizenkettedik alkalommal rendezik meg az ECC–PETZ Kimehetsz! Egészségfejlesztő nyári napközis tábort, amelyre a kórház dolgozóinak gyermekei jelentkezhettek – adtak hírt az eseményről a kórház közösségi oldalán.

A négy turnusból három már lezajlott. A gyerekek eddig is változatos élményekkel gazdagodhattak, és még egy turnus vár rájuk. A tábor ideje alatt a résztvevők ellátogattak a könyvtárba, izgalmas kalandokon vettek részt a Skill laborban, találkozhattak Artúrral, a terápiás kutyával, mesetúrán barangolták be Ásványrárót, és természetesen a víz sem maradhatott ki: uszodai foglalkozások is színesítették a napokat.