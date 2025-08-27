augusztus 27., szerda

Drámaíró pályázat

43 perce

Ha drámázni szeretne, most megteheti

A Győri Nemzeti Színház és a Kisfaludy Alapítvány drámaírói pályázatot hirdet „Kisfaludy Károly nyomában” címmel. A drámapályázat célja, hogy Kisfaludy Károly életútját, személyiségét és történelmi szerepét kortárs színpadi formában mutassa be.

Ha drámázni szeretne, most megteheti

Olyan színdarabokat várnak a drámapályazat kiírói, amelyek drámai eszközökkel ábrázolják Kisfaludy Károly életének meghatározó mozzanatait, a katonai szolgálatot, írói és színházi munkásságát, magánéleti fordulatait, valamint a reformkori Magyarország szellemi közegében betöltött szerepét.

  • A műnek Kisfaludy Károly életrajzán kell alapulnia, amely lehet történelmileg hű feldolgozás vagy kreatív, színházilag újraértelmezett változat
  • Önálló, eredeti, korábban be nem mutatott és nem publikált színpadi szöveg
  • a műfaja szabadon választható

Beadási határidő: 2025. november 30.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában várja a Győri Nemzeti Színház a [email protected] címen.
 

