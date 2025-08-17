1 órája
Gyógyító a csornai termálvíz, tudja meg, milyen betegségeket gyógyíthat!
Az ország egyik legjobb gyógyvize van a csornai Diadém Termálfürdőben. Több betegségre is gyógyító hatással lehet a Diadém Termálfürdő, csak ki kell próbálni!
A csornai termálvízről osztott meg összefoglalót a város fürdőjét üzemeltető cég a Diadém Termálfürdő közösségi oldalán. "A csornai termálvíz kiemelten hatékony számos betegségek kezelésében"-hirdetik. Felsorolják azokat a területeket, amelyeken hatékony lehet a termálvizes terápia. A Diadém Termálfürdő várja a látogatókat.
Gyógyvíz a Diadém Termálfürdőben
Ilyenek a bőrbetegségek, például a pikkelysömör. Mozgásszervi betegségek, ízületek kopásos betegségei, nőgyógyászati és urológiai betegségek, nőgyógyászati gyulladások, emésztőrendszeri és anyagcsere betegségek, emésztési zavarok, gyomorfekély.
A tájékoztatóból kiderül, hogy az ásványvíz vizsgálati jegyzőkönyv szerint a Csorna, K-47 OKK számú, 1830 méter talpmélységű termálkút vize igen sok oldott ásványi anyagot tartalmazó, nátrium-hidrogén-karbonátos jellegű, kissé kemény, fluoridos, szénsavas termálvíz, melynek jelentős a lítium és a metakovasav tartalma.
A víz jellegét meghatározó, valamint biológiai hatással rendelkező kémiai összetevők a részletes vizsgálati eredményekből kiemelve:
- nátrium 2570 mg/l
- kálium 490 mg/l
- kalcium 60 mg/l
- magnézium 15.9 mg/l
- össz. keménység 120 CaOmg/l
- ammónium 49.3 mg/l
- lítium 3.2 mg/l
- metakovasav 46 mg/l
- fluorid 1.76 mg/l
- hidrogén-karbonát 8170 mg/l
- össz. ásv. anyag 11400 mg/l
- vízhőfok 59.4 'C
- pH 7.1
- szabad szénsav 1611 mg/l
- metán 37 l/m3