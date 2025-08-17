augusztus 17., vasárnap

Gyógyító erő

1 órája

Gyógyító a csornai termálvíz, tudja meg, milyen betegségeket gyógyíthat!

Címkék#gyógyít#Diadém Termálfürdő#Csorna#termálvíz#betegség#gyógyvíz

Az ország egyik legjobb gyógyvize van a csornai Diadém Termálfürdőben. Több betegségre is gyógyító hatással lehet a Diadém Termálfürdő, csak ki kell próbálni!

Kisalföld.hu

A csornai termálvízről osztott meg összefoglalót a város fürdőjét üzemeltető cég a Diadém Termálfürdő közösségi oldalán. "A csornai termálvíz kiemelten hatékony számos betegségek kezelésében"-hirdetik. Felsorolják azokat a területeket, amelyeken hatékony lehet a termálvizes terápia. A Diadém Termálfürdő várja a látogatókat.

A Diadém Termálfürdő gyógyvize sokféle betegség esetén hatásos lehet.
A Diadém Termálfürdő gyógyvize sokféle betegségben gyógyító hatású lehet. Fotó: Diadém fürdő

Gyógyvíz a Diadém Termálfürdőben

Ilyenek a bőrbetegségek, például a pikkelysömör. Mozgásszervi betegségek, ízületek kopásos betegségei, nőgyógyászati és urológiai betegségek, nőgyógyászati gyulladások, emésztőrendszeri és anyagcsere betegségek, emésztési zavarok, gyomorfekély.

A tájékoztatóból kiderül, hogy az ásványvíz vizsgálati jegyzőkönyv szerint a Csorna, K-47 OKK számú, 1830 méter talpmélységű termálkút vize igen sok oldott ásványi anyagot tartalmazó, nátrium-hidrogén-karbonátos jellegű, kissé kemény, fluoridos, szénsavas termálvíz, melynek jelentős a lítium és a metakovasav tartalma.

A víz jellegét meghatározó, valamint biológiai hatással rendelkező kémiai összetevők a részletes vizsgálati eredményekből kiemelve:

  • nátrium 2570 mg/l
  • kálium 490 mg/l
  • kalcium 60 mg/l
  • magnézium 15.9 mg/l
  • össz. keménység 120 CaOmg/l
  • ammónium 49.3 mg/l
  • lítium 3.2 mg/l
  • metakovasav 46 mg/l
  • fluorid 1.76 mg/l
  • hidrogén-karbonát 8170 mg/l
  • össz. ásv. anyag 11400 mg/l
  • vízhőfok 59.4 'C
  • pH 7.1
  • szabad szénsav 1611 mg/l
  • metán 37 l/m3

 

