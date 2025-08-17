Gyógyító a csornai termálvíz, tudja meg, milyen betegségeket gyógyíthat!

A csornai termálvízről osztott meg összefoglalót a város fürdőjét üzemeltető cég a Diadém Termálfürdő közösségi oldalán. "A csornai termálvíz kiemelten hatékony számos betegségek kezelésében"-hirdetik. Felsorolják azokat a területeket, amelyeken hatékony lehet a termálvizes terápia. A Diadém Termálfürdő várja a látogatókat.

A Diadém Termálfürdő gyógyvize sokféle betegségben gyógyító hatású lehet. Fotó: Diadém fürdő

Gyógyvíz a Diadém Termálfürdőben

Ilyenek a bőrbetegségek, például a pikkelysömör. Mozgásszervi betegségek, ízületek kopásos betegségei, nőgyógyászati és urológiai betegségek, nőgyógyászati gyulladások, emésztőrendszeri és anyagcsere betegségek, emésztési zavarok, gyomorfekély.

A tájékoztatóból kiderül, hogy az ásványvíz vizsgálati jegyzőkönyv szerint a Csorna, K-47 OKK számú, 1830 méter talpmélységű termálkút vize igen sok oldott ásványi anyagot tartalmazó, nátrium-hidrogén-karbonátos jellegű, kissé kemény, fluoridos, szénsavas termálvíz, melynek jelentős a lítium és a metakovasav tartalma.

A víz jellegét meghatározó, valamint biológiai hatással rendelkező kémiai összetevők a részletes vizsgálati eredményekből kiemelve: