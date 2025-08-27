augusztus 27., szerda

45 perce

Győrbe jöttünk, mert itt jó! – dalolta Lagzi Lajcsi éppen 25 éve a Dunakapu téren

Címkék#retró#Péntek esti dáridó#Lagzi Lajcsi#műsor

A szürreális semmilyen szinonimája nem írja le, hogy milyen volt Lagzi Lajcsi Dáridója huszonöt évvel ezelőtt Győrben, a Dunakapu téren. Ha ott dülöngélt ön is, azért nézze meg a videókat, ha nem, azért! Lagzi Lajcsi szavaival élve: dáridózzunk együtt! Rengetegen feltűnnek a közönség soraiból is, Ön felismer valakit?

Pardavi Mariann
Győrbe jöttünk, mert itt jó! – dalolta Lagzi Lajcsi éppen 25 éve a Dunakapu téren

A Dáridó Győrben rengeteg mulatni vágyót csalt a Dunakapu térre 2000 nyarán.

Huszonöt évvel ezelőtt ültette a tévé elé az embereket Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi, hogy műsorával, a Péntek esti dáridóval muzsikát vigyen a nappalikba. Jól megfért a Dáridóban a nóta, a mulatós, a retró, de még az akkori slágerek is. Olyan népszerűvé vált, hogy országjáró turnét tartottak, amelynek egyik állomása 2000 nyarán éppen Győrben volt. A résztvevők visszaemlékezései szerint elképesztően sokan látogattak el Lagzi Lajcsi és fellépői koncertjére. Ezt támasztja alá az a két videó is, amelyet a YouTube-on találtunk: az egész műsort végignézheti.

dáridó, lagzi lajcsi, galambos lajos, győr, zene
A Dáridó Győrben rengeteg mulatni vágyót csalt a Dunakapu térre 2000 nyarán. 

A videó minden egyes pillanata fantasztikus: nehéz eldönteni, hogy a vécékefét rágó izmos táncosfiúk vagy Csocsesz kacsajelmezes ugrabugrálása szokatlanabb-e. Hogy mai szemmel kissé szürreális a felvétel, az nem kétséges, de legyünk őszinték: így szerettük a kilencvenes évek végét, a kétezres évek elejét.

A Dáridó győri koncertjét két részletben töltötték fel:

Ismét itt a Dáridó, hollaria hóóó!

Szeptember 7-én tizenötödik alkalommal rendeznek Szenes Iván Emlékkoncertet. Ezúttal nemcsak Szenes Iván slágerei csendülnek fel, hanem a koncert része lesz a Dáridó-blokk is Lagzi Lajcsival.

Itt pedig a felvétel második fele:

 

 

