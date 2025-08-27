Győrbe jöttünk, mert itt jó! – dalolta Lagzi Lajcsi éppen 25 éve a Dunakapu téren

Huszonöt évvel ezelőtt ültette a tévé elé az embereket Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi, hogy műsorával, a Péntek esti dáridóval muzsikát vigyen a nappalikba. Jól megfért a Dáridóban a nóta, a mulatós, a retró, de még az akkori slágerek is. Olyan népszerűvé vált, hogy országjáró turnét tartottak, amelynek egyik állomása 2000 nyarán éppen Győrben volt. A résztvevők visszaemlékezései szerint elképesztően sokan látogattak el Lagzi Lajcsi és fellépői koncertjére. Ezt támasztja alá az a két videó is, amelyet a YouTube-on találtunk: az egész műsort végignézheti.

A Dáridó Győrben rengeteg mulatni vágyót csalt a Dunakapu térre 2000 nyarán.

A videó minden egyes pillanata fantasztikus: nehéz eldönteni, hogy a vécékefét rágó izmos táncosfiúk vagy Csocsesz kacsajelmezes ugrabugrálása szokatlanabb-e. Hogy mai szemmel kissé szürreális a felvétel, az nem kétséges, de legyünk őszinték: így szerettük a kilencvenes évek végét, a kétezres évek elejét.

A Dáridó győri koncertjét két részletben töltötték fel:

Itt pedig a felvétel második fele: