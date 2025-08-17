58 perce
Tévhit, hogy a cukorbetegek nem ehetnek gyümölcsöt, ezeket bátran fogyaszthatod
A cukorbetegek is ehetnek gyümölcsöt, igaz jobban meg kell válogatniuk, hogy mit fogyasztanak. Ezeket a gyümölcsöket bátran fogyaszthatod, ha cukorbeteg vagy.
Hogy milyen gyümölcsök kaphatnak helyet a cukorbetegek étrendjében? Ebből az összeállított listából bátran válogathatnak. Tévhit, hogy a cukorbetegek nem ehetnek gyümölcsöt.
Cukorbetegként sem kell lemondanunk a gyümölcsről
A nyár a friss zöldségek és gyümölcsök szezonja. Bár egészségesek, de sajnos van, amelyiket nem mindenki fogyaszthatja, mert a bennük lévő fruktóz is vércukoremelkedést eredményezhet.Ettől függetlenül nem kell minden gyümölcsöt tiltólistára tenni a cukorbetegeknek. Mutatjuk, melyek azok, amiket bátran fogyaszthatsz.
A mindmegette cikkében arról ír, a napi 2-3 adag zöldségről, gyümölcsről a cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk. Bátran fogyasztható termékek:
- mindenféle bogyós gyümölcs,
- cseresznye,
- szilva,
- grépfrút,
- narancs,
- őszibarack,
- alma,
- körte és kivi
Az étrend összeállításával kapcsolatban cukorbetegként fontos hogy tájékozódjunk, célszerű kikérni dietetikus véleményét.
Mint ahogy arról korábban már portálunkon beszámoltunk: a konzervformában kapható gyümölcsöket jobb elkerülni, ezeket ugyanis cukros-szirupos lében teszik el, így a fruktózon felül a hozzáadott cukorral is számolni kell.
Ugyanígy problémás az aszalt gyümölcsök fogyasztása, mert egy-egy szemben rengeteg cukor koncentrálódik az aszaláskor, ráadásul nem ritka, hogy ezek is tartalmaznak extra cukrot.