Tévhit, hogy a cukorbetegek nem ehetnek gyümölcsöt, ezeket bátran fogyaszthatod

Hogy milyen gyümölcsök kaphatnak helyet a cukorbetegek étrendjében? Ebből az összeállított listából bátran válogathatnak. Tévhit, hogy a cukorbetegek nem ehetnek gyümölcsöt.

Cukorbetegség esetén a napi 2-3 adag zöldségről, gyümölcsről sem kell lemondanunk.

Forrás: MW achívum

Cukorbetegként sem kell lemondanunk a gyümölcsről

A nyár a friss zöldségek és gyümölcsök szezonja. Bár egészségesek, de sajnos van, amelyiket nem mindenki fogyaszthatja, mert a bennük lévő fruktóz is vércukoremelkedést eredményezhet.Ettől függetlenül nem kell minden gyümölcsöt tiltólistára tenni a cukorbetegeknek. Mutatjuk, melyek azok, amiket bátran fogyaszthatsz.

A mindmegette cikkében arról ír, a napi 2-3 adag zöldségről, gyümölcsről a cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk. Bátran fogyasztható termékek:

mindenféle bogyós gyümölcs,

cseresznye,

szilva,

grépfrút,

narancs,

őszibarack,

alma,

körte és kivi

Az étrend összeállításával kapcsolatban cukorbetegként fontos hogy tájékozódjunk, célszerű kikérni dietetikus véleményét.

Mint ahogy arról korábban már portálunkon beszámoltunk: a konzervformában kapható gyümölcsöket jobb elkerülni, ezeket ugyanis cukros-szirupos lében teszik el, így a fruktózon felül a hozzáadott cukorral is számolni kell.