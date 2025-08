Kezdj valamit a tökkel 1 órája

Mézes-mustáros, sült fokhagymás cukkinikrém Szarka Zsófitól - fotók, videó

Megannyi nyári kence receptet találni az interneted, de egyik sem az igazi? Szarka Zsófi elkészítette a csalódásmentes cukkinikrémet, ami még gyors és egyszerű is. Sőt még az is megszereti, aki nem feltétlen rajong a tökfélékért. A rengeteg cukkinit elnyelő recept, azért is jó, mert télire is elrakhatjuk a kamra polcára.

A kertek ontják magukból a tökféléket, mint a cukkini. Egy idő után már az ember megunja a korábban kipróbált recepteket. Ha fejtörést okoz miként mentsd meg a kidobástól a gondosan nevelgetett zöldségeket és a fagyasztód is már tele, próbált ki Szarka Zsófi legújabb receptjét. A sült cukkinikrém fokhagymásan, egy kis mustárral és mézzel kiváló kence bármilyen fogáshoz, vagy eltéve a befőttek mellé a hűvösebb napokra. Sült cukkinikrém fokhagymásan - Ízes, fűszeres tepsis recept, amit gyorsan és egyszerűen el tudsz készíteni néhány hozzávalóból. Cukkinikrém pirítósra, tésztára vagy nasi mellé - Az Én receptkönyvem újabb adásában, egy rengeteg cukkinit elnyelő receptet hoztam el a háziasszonyoknak. Ez nem más, mint a sült cukkinikrém fokhagymásan. Tökéletes pirítósra, tésztára, húsok mellé vagy csak mártogatósnak egy jó kis nachoshoz. A recept gyors és egyszerű, ráadásul télre is eltehető a kamra polcaira. Gondolj bele, milyen jó lesz majd a januári borkóstolókhoz egy baguette mellé - fogalmazott Szarka Zsófia. Sült fokhagymával az igazi - A cukkinikrémbe hagymát, fokhagymát és sok olajat teszek, de bármilyen zöldfűszert elbír, ami csak a kertünkbe termett. Cukkinimennyiségtől függően választok tepsit, amit alaposan meglocsolok olajjal, - lehet oliva vagy napraforgó, amit szeretsz. A cukkini végeit levágom, nagyobb darabokra szeletelem, és így teszek a hagymával is. A sütőtálban sózom, borsozom és még egy adag olajjal locsolom. A fokhagyma egész fejét a cukkini közé rakom középre, úgy hogy csak a tetejét vágom le és meglocsolom olajjal. Nem kell megpucolni sem, hiszen krémesre sül, amit majd kinyomunk a krémbe - sorolta a lépéseket sütés előtt a felvidéki gasztroújságíró és szakács.

Kisalföld főzőműsor - A legjobb cukkinikrém recept Fotók: Csapó Balázs

Gyors és egyszerű, csak egy tepsire lesz szükség A pofonegyszerű cukkini recepthez előmelegített, 170 fokos, légkeveréses sütőre lesz szükség, amibe 1 órára betesszük sülni a fűszerezett zöldségeket. A mikor már teljesen összeesett és megpirult a cukkini egyik oldala, kivehetjük. Szarka Zsófi szerint ilyenkor van a legjobb íze, amikor egy kicsit odapirul. - Kikanalazom egy magasfalú tálba és hozzáadok 1 evőkanál mustárt, 1 evőkanál mézet. Kóstolgassuk és sózzuk vagy tovább ízesítsük, ahogy szeretjük. Egy kézi botmixerrel krémesítem, majd üvegekbe töltöm. Pirítóst készítek és jöhet is a kóstolás - mondta Zsófi. A végén még érdemes a tetejére feta sajtot morzsolni, majd mindet bepuszilni.

- Ezt a receptet akkor találtam ki, amikor már annyiszor kérdezték meg tőlem, hogy mit csináljanak a cukkinivel a kertben. Gondoltam, ha a vizet eltávolítjuk belőle a sütés során, már nem is olyan sok, hiszen 85 százaléka a cukkininek víz. Csak egy kicsit be kell ízesíteni és máris izgalmas étel készül belőle. Én sült fokhagymával és egy kis mustárral és mézzel fűszerezem. Nekünk bevált, szívből ajánlom mindenkinek ! - hangsúlyozza Szarka Zsófi. Hozzávalók 1 kg cukkini (bármilyen típusú)

2 nagy fej hagyma

1 fej fokhagyma

1 dl olíva- vagy étolaj

1,5 ek. só

1 kk. frissen őrölt bors

1 ek. mustár

1 ek. méz

tálalásnál: friss kecske- vagy feta sajt, petrezselyemzöld

