1 órája
Talán még a Ding Dong is felhangzik a Szeder fesztivál színpadán
Sztárok adják egymásnak a mikrofont az első öttevényi Szeder fesztiválon, még Csonka András is fellép. Reméljük itt nem lesz szomorkás Csonka Pici hangulata.
Fotó: Mediaworks Archív
Az első Szeder fesztivál zajlik Öttevényen. Ma a testvértelepüléseknek közös programot szerveztek, de szombaton aztán minden korosztályra gondoltak. Az egyik sztár fellépő lesz Csonka Pici.
Csonka Pici a fellépők között
Az ünnepélyes megnyitó előtt fellépnek az öttevényi mazsorettek, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorára várják az érdeklődőket. A helyi zumbások és a nyugdíjas egyesület senior tánca után a vendég települések csoportjai lépnek fel. Sári Évi musical előadása után este hét órakor Csonka Andrásé lesz a színpad, majd a Happy Gang-Cory lép fel. A tűzzsonglőrök után retró buli veszi kezdetét DJ Enzsöllel.
Az est egyik sztár fellépője Csonka Pici közösségi oldalán nemrég arról írt, hogy "kicsit szomorkás a hangulatom máma”, érezvén, hogy lassan vége a szünidőnek. Bízunk benne, hogy Öttevényen nem csak neki, hanem a nézőknek sem lesz szomorkás a hangulata, bár mint énekeli: de nehéz az iskolatáska...
A részletes programokról itt tájékozódhat.