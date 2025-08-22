Talán még a Ding Dong is felhangzik a Szeder fesztivál színpadán

Az első Szeder fesztivál zajlik Öttevényen. Ma a testvértelepüléseknek közös programot szerveztek, de szombaton aztán minden korosztályra gondoltak. Az egyik sztár fellépő lesz Csonka Pici.

Csonka Pici is fellép az első öttevényi Szeder Fesztiválon.

Fotó: Mediawoks archív

Csonka Pici a fellépők között

Az ünnepélyes megnyitó előtt fellépnek az öttevényi mazsorettek, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorára várják az érdeklődőket. A helyi zumbások és a nyugdíjas egyesület senior tánca után a vendég települések csoportjai lépnek fel. Sári Évi musical előadása után este hét órakor Csonka Andrásé lesz a színpad, majd a Happy Gang-Cory lép fel. A tűzzsonglőrök után retró buli veszi kezdetét DJ Enzsöllel.

Az est egyik sztár fellépője Csonka Pici közösségi oldalán nemrég arról írt, hogy "kicsit szomorkás a hangulatom máma”, érezvén, hogy lassan vége a szünidőnek. Bízunk benne, hogy Öttevényen nem csak neki, hanem a nézőknek sem lesz szomorkás a hangulata, bár mint énekeli: de nehéz az iskolatáska...

A részletes programokról itt tájékozódhat.