Thai és japán cserediák a pázmándfalui család otthonában

- Már középiskolásként is fogadtam cserediákot. Majd az elmúlt években az ASF Hungary-program keretében előbb egy Thaiföldről, majd egy Japánból érkezett cserediákot fogadtunk családi házunkba. Aum, a thai diák hét éve érkezett hozzánk, nálunk lakott. Befogadtuk, családunk részének tekintettük. Minden programunkra elvittük, együtt éltük az életünket. Többek között futóversenyre mentünk, de más eseményekre is szívesen velünk tartott. Idén áprilisban látogattuk meg Bangkokban, a családja nagyon szívélyesen fogadott minket, minden jóval elkényeztettek minket, nagyon rendesek voltak, örültek nekünk - avatott be minket a pázmándfalui édesanya.

Cserediákot fogad külföldről pázmándfalui otthonába - Vígné Priznicz Tünde és férje Bangkokban találkoztak Aummal és családjával.

Cserediákot fogad külföldről pázmándfalui otthonába

Mint Vígné Priznicz Tünde portálunknak elmondta, a cserediákok fogadása nagyon jó dolog, mindenkinek csak ajánlani tudja. Az egész családja megismerhet általa egy, a magyartól eltérő kultúrát és nyelvet, más szemléletet. Tündének több gyermeke is van. Akik a program keretében hozzá érkeznek, ők középiskolások. Győri iskolákban töltenek el egy tanévet. Elárulta, hogy a cserediákok a tanév során a költőpénzt otthonról kapják, illetve a Magyarországra utazás költségét és az év közbeni orientációs alkalmakat állja a szervezet. A családra marad a lakhatás költsége, az otthoni étkezések díja, esetleges egyéb programok, kirándulások - például egy fagyizás - költsége. Azért, mert otthont adjanak a külföldi tanulóknak, Vígné Priznicz Tünde és családja nem kapott pénzt, ez a történet nem erről szól.

Magyarul beszél a thai lány

- A tanév végére a thai diák olyan jól megtanult magyarul, hogy szinte akcentusa sem volt. Az első fél évben beszéltünk vele többet angolul, utána már egyre inkább a magyar nyelvet használtuk. Rá pár évre, a covid idején egy japán diák is lakott nálunk, aki sajnos nem tudta végig tölteni velünk a tanévet a lezárások miatt. Pont májusban kellett hazautaznia Japánba, amikor pedig igazán kiélvezhette volna már a tanév végét. Most viszont, augusztus 12-én újra érkezik hozzánk már a családjával, így némileg bepótolhatja az akkor elvesztett időt - felelte érdeklődésünkre Vígné Priznicz Tünde.