11 órája
Thai és japán cserediák a pázmándfalui család otthonában
Thaiföldi és japán diák Pázmándfalun. Külföldi cserediákokat fogad pázmándfalui otthonába Vígné Priznicz Tünde.
- Már középiskolásként is fogadtam cserediákot. Majd az elmúlt években az ASF Hungary-program keretében előbb egy Thaiföldről, majd egy Japánból érkezett cserediákot fogadtunk családi házunkba. Aum, a thai diák hét éve érkezett hozzánk, nálunk lakott. Befogadtuk, családunk részének tekintettük. Minden programunkra elvittük, együtt éltük az életünket. Többek között futóversenyre mentünk, de más eseményekre is szívesen velünk tartott. Idén áprilisban látogattuk meg Bangkokban, a családja nagyon szívélyesen fogadott minket, minden jóval elkényeztettek minket, nagyon rendesek voltak, örültek nekünk - avatott be minket a pázmándfalui édesanya.
Cserediákot fogad külföldről pázmándfalui otthonába
Mint Vígné Priznicz Tünde portálunknak elmondta, a cserediákok fogadása nagyon jó dolog, mindenkinek csak ajánlani tudja. Az egész családja megismerhet általa egy, a magyartól eltérő kultúrát és nyelvet, más szemléletet. Tündének több gyermeke is van. Akik a program keretében hozzá érkeznek, ők középiskolások. Győri iskolákban töltenek el egy tanévet. Elárulta, hogy a cserediákok a tanév során a költőpénzt otthonról kapják, illetve a Magyarországra utazás költségét és az év közbeni orientációs alkalmakat állja a szervezet. A családra marad a lakhatás költsége, az otthoni étkezések díja, esetleges egyéb programok, kirándulások - például egy fagyizás - költsége. Azért, mert otthont adjanak a külföldi tanulóknak, Vígné Priznicz Tünde és családja nem kapott pénzt, ez a történet nem erről szól.
Magyarul beszél a thai lány
- A tanév végére a thai diák olyan jól megtanult magyarul, hogy szinte akcentusa sem volt. Az első fél évben beszéltünk vele többet angolul, utána már egyre inkább a magyar nyelvet használtuk. Rá pár évre, a covid idején egy japán diák is lakott nálunk, aki sajnos nem tudta végig tölteni velünk a tanévet a lezárások miatt. Pont májusban kellett hazautaznia Japánba, amikor pedig igazán kiélvezhette volna már a tanév végét. Most viszont, augusztus 12-én újra érkezik hozzánk már a családjával, így némileg bepótolhatja az akkor elvesztett időt - felelte érdeklődésünkre Vígné Priznicz Tünde.
A thaiföldi Aum a 2017-18-as tanévben volt cserediák Magyarországon, a Péterfy Sándor evangélikus gimnáziumba járt. Jelenleg ügyvédsegédként dolgozik Bangkokban, egy kis irodában, nagyon stresszes a munkája. Az a célja, hogy jogi tolmács legyen. Egész Thaiföldön csak egy magyar-thai tolmács van, ő akar lenni a második. Úgy emlékezett vissza a küldő szervezetnek, hogy csak nagyon jó tapasztalatai voltak Magyarországon, de a legértékesebb amit a csereévtől kapott az a fogadó családja. Nagyon melegszívűek voltak vele mindig, mintha lett volna a második családja. Úgy emlékszik a csereévére, mint az egyik legboldogabb évre az egész életében, és mindent megtenne, hogy újra átélhesse magyarországi élményeit.