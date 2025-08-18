Húsz millióért kalapács alá került egy családi ház Győrben - fotók

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar weboldalán érdekes árverezést találtunk. A családi ház Győrben, a Csemete utcában található.

Családi ház Győrben: a Csemete utcában található ingatlant meglepő áron, mintegy húsz millióért árulják.

Forrás: MBVK

Családi ház Győrben húsz millióért

Mint az a weboldalon olvasható:

Megközelíthetősége: kiépített, pormentes út

Közművek: vezetékes víz, villany, gáz, csatorna

Kerítés anyaga: vas

Rendeletetése: lakóház

Az épület földszintes, szigetelés nincs, alapozása: beton, tető: cserép, tetőtér beépítés van

Építés éve: kb. 2000.

Alapterülete: 53 m2. Illeti a Győr belterület 12919 hrsz-ú ingaltant terhelő átjárási szolgalmi jog, valamint földhasználati jog.

A családi ház Győrben, a Csemete utcában található.

Az ingatlan meg is tekinthető: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Minimum ár: 20 800 000 Ft.-

Licitlépcső: 208 000 Ft.

Árverési előleg: 2 080 000 Ft.-

Kikiáltási ár: 20 800 000 Ft.-

További részletek itt!