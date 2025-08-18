Tiéd is lehet
Húsz millióért kalapács alá került egy családi ház Győrben - fotók
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar weboldalán érdekes árverezést találtunk. Húsz millióért kalapács alá került egy családi ház Győrben.
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar weboldalán érdekes árverezést találtunk. A családi ház Győrben, a Csemete utcában található.
Családi ház Győrben húsz millióért
Mint az a weboldalon olvasható:
- Megközelíthetősége: kiépített, pormentes út
- Közművek: vezetékes víz, villany, gáz, csatorna
- Kerítés anyaga: vas
- Rendeletetése: lakóház
- Az épület földszintes, szigetelés nincs, alapozása: beton, tető: cserép, tetőtér beépítés van
- Építés éve: kb. 2000.
- Alapterülete: 53 m2. Illeti a Győr belterület 12919 hrsz-ú ingaltant terhelő átjárási szolgalmi jog, valamint földhasználati jog.
Az ingatlan meg is tekinthető: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.
Minimum ár: 20 800 000 Ft.-
Licitlépcső: 208 000 Ft.
Árverési előleg: 2 080 000 Ft.-
Kikiáltási ár: 20 800 000 Ft.-
További részletek itt!
