Húsz millióért kalapács alá került egy családi ház Győrben - fotók

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar weboldalán érdekes árverezést találtunk. Húsz millióért kalapács alá került egy családi ház Győrben.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar weboldalán érdekes árverezést találtunk. A családi ház Győrben, a Csemete utcában található.

Családi ház Győrben: a Csemete utcában található ingatlant meglepő áron, mintegy húsz millióért árulják.
Családi ház Győrben húsz millióért

Mint az a weboldalon olvasható: 

  • Megközelíthetősége: kiépített, pormentes út
  • Közművek: vezetékes víz, villany, gáz, csatorna
  • Kerítés anyaga: vas
  • Rendeletetése: lakóház
  • Az épület földszintes, szigetelés nincs, alapozása: beton, tető: cserép, tetőtér beépítés van
  • Építés éve: kb. 2000.
  • Alapterülete: 53 m2. Illeti a Győr belterület 12919 hrsz-ú ingaltant terhelő átjárási szolgalmi jog, valamint földhasználati jog.
A családi ház Győrben, a Csemete utcában található.

Az ingatlan meg is tekinthető: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.
Minimum ár: 20 800 000 Ft.-
Licitlépcső: 208 000 Ft.
Árverési előleg: 2 080 000 Ft.-
Kikiáltási ár: 20 800 000 Ft.-
További részletek itt!

 

