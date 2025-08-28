Startolt a Győri Bornapok - 47 pincészet kínálatából választhatunk - fotók, videó

A borlovagrendek felvonulásával kezdetét vette az idei Győri Bornapok eseménysorozata. A városházától a Radó-szigetig vonultak az idén a lovagok, ahol sor került a bornapok megnyitójára és a Fesztivál bora verseny díjátadójára. A szombatig tartó bornapokon végig lehet kóstolni a hazai népszerű borászatok nedűit, mellette pedig a kulturális programok sem maradhatnak el. 47 pincészet vesz részt a bornapokon, 14 borvidékről. A Pannonhalmi Borvidékről 9 borászat képviselteti magát. A Radó-sziget mindkét oldalán kóstolhatunk borokat, a déli részen koncertek, míg az északin DJ-k szolgáltatják a zenét. Koncertekkel, kedvelt hazai fellépőkkel, igazi fesztiválhangulattal búcsúztathatjuk a nyarat.

Fotó: Krizsán Csaba

