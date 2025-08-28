1 órája
Startolt a Győri Bornapok - 47 pincészet kínálatából választhatunk - fotók, videó
Lassan véget ér a nyár. Megkezdődtek a Győri Bornapok. A Pannonhalmi Borvidék borai taroltak a borversenyen.
A borlovagrendek felvonulásával kezdetét vette az idei Győri Bornapok eseménysorozata. A városházától a Radó-szigetig vonultak az idén a lovagok, ahol sor került a bornapok megnyitójára és a Fesztivál bora verseny díjátadójára. A szombatig tartó bornapokon végig lehet kóstolni a hazai népszerű borászatok nedűit, mellette pedig a kulturális programok sem maradhatnak el. 47 pincészet vesz részt a bornapokon, 14 borvidékről. A Pannonhalmi Borvidékről 9 borászat képviselteti magát. A Radó-sziget mindkét oldalán kóstolhatunk borokat, a déli részen koncertek, míg az északin DJ-k szolgáltatják a zenét. Koncertekkel, kedvelt hazai fellépőkkel, igazi fesztiválhangulattal búcsúztathatjuk a nyarat.
Bornapok Győrben: Nézze meg galériánkat, videónkat
Startolt a Győri Bornapok, 47 pincészet kínálatából választhatunkFotók: Krizsán Csaba
Eláruljuk, melyek a bornapok legjobb borai
- Gyöngyöző, habzó borok: Dunántúli Hableányka 2024 - Pécsinger Szőlőbirtok - Pannonhalmi borvidék
- Könnyű fehér bor: Pannonhalmi Sauvignon Blanc 2024 - Tar Pincészet - Pannonhalmi borvidék
- Fahordós fehér bor: Liebling'23 - Herold Pince -Pannonhalmi borvidék
- Rajnai Rizling: Hangyál Gemini 2024 - Hangyál Pincészet - Pannonhalmi borvidék
- Rosé: TriCollis Rosé 2024 - Pannonhalmi Főapátság - Pannonhalmi borvidék
- Könnyű vörösbor: Gyetvai Rosso 2023 - Villa Gyetvai - Balatonfüred-Csopaki borvidék
- Testes vörösbor: Bock Capella'11 - Bock - Villányi borvidék
- Édes bor: Tokaji Organikus Szamorodni 2022 - Gróf Degenfeld - Tokaji borvidék
Bornapok Győrben: kultúra és a legfinomabb nedűkFotók: Krizsán Csaba