Eseménysorozat finom nedűkkel

50 perce

Startolt a Győri Bornapok - 47 pincészet kínálatából választhatunk - fotók, videó

Címkék#Radó-sziget#borlovagrend#Fesztivál bora#koncert

Lassan véget ér a nyár. Megkezdődtek a Győri Bornapok. A Pannonhalmi Borvidék borai taroltak a borversenyen.

Kisalföld.hu

A borlovagrendek felvonulásával kezdetét vette az idei Győri Bornapok eseménysorozata. A városházától a Radó-szigetig vonultak az idén a lovagok, ahol sor került a bornapok megnyitójára és a Fesztivál bora verseny díjátadójára. A szombatig tartó bornapokon végig lehet kóstolni a hazai népszerű borászatok nedűit, mellette pedig  a kulturális programok sem maradhatnak el. 47 pincészet vesz részt a bornapokon, 14 borvidékről. A Pannonhalmi Borvidékről 9 borászat képviselteti magát. A Radó-sziget mindkét oldalán kóstolhatunk borokat, a déli részen koncertek, míg az északin DJ-k szolgáltatják a zenét. Koncertekkel, kedvelt hazai fellépőkkel, igazi fesztiválhangulattal búcsúztathatjuk a nyarat.

bornapok győr
Bornapok Győrben: a szombatig tartó eseményen végig lehet kóstolni a hazai népszerű borászatok nedűit, mellette pedig  a kulturális programok sem maradhatnak el.
Fotó: Krizsán Csaba

Bornapok Győrben: Nézze meg galériánkat, videónkat 

Startolt a Győri Bornapok, 47 pincészet kínálatából választhatunk

Fotók: Krizsán Csaba

 

Eláruljuk, melyek a bornapok legjobb borai

 

